Кто стал новым гендиректором РУСАДА

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В четверг совет учредителей Российского антидопингового агентства утвердил кандидатуру нового генерального директора. Им стал бывший руководитель ряда крупных компаний, преподаватель МГТУ им. Баумана Юрий Ганус.

Конкурс на позицию генерального директора РУСАДА стал беспрецедентным для российского спорта. Вакансия была опубликована на сайте РУСАДА, а также и на популярном портале Headhunter.ru. В результате, РУСАДА получила более 700 (!) резюме от соискателей. Спустя почти пять месяцев тщательного отбора, экспертная группа определила шестерых человек, которые дошли до стадии собеседования с членами Наблюдательного совета. По итогам целого дня переговоров, Наблюдательный совет остановился на кандидатуре Юрия Гануса. Утверждение его Советом учредителей, куда входят представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, стало формальностью.

Юрий Александрович Ганус является членом совета директоров производственного объединения «СЕВМАШ», ранее руководил целым рядом крупных промышленных и транспортных кампаний, а также преподает в МГТУ им. Баумана. Удивительно, но лучшим из 700 претендентов оказался человек, вообще никогда не работавший в сфере профессионального спорта и тем более антидопинга. Более того, у Гануса нет опыта ни в медицинской, ни в юридической сферах — то есть областях, с которыми ему так или иначе придется сталкиваться.

ГАНУС: НЕОБХОДИМО ПОДНИМАТЬ КАПИТАЛ ДОВЕРИЯ.

— Кандидатуру Юрия Гануса мы поддержали почти единогласно, большинством голосов, — сказал глава Наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. — Как нам показалось, Юрий Александрович отвечает всем требованиям к должности генерального директора и готов к выполнению поставленных задач. В частности, восстановить статус РУСАДА в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

— Как вы вообще приняли решение пойти работать в РУСАДА, не имея никакого опыта в профессиональном спорте? — вопрос Ганусу.

— Ну почему, я в юношестве играл в гандбол, входил в совет директоров крупного спортивного издательства. Дело в том, что спорт — это неотъемлемая часть нашей жизни. Для каждого спортсмена важно, чтобы его достижения зависели только от его возможностей. Наша задача в РУСАДА — убрать те барьеры, которые существуют. Допинг, на самом деле, является ограничением спортивной карьеры. Это должны понимать и родители, и тренеры, и агенты.

— В чем вы видите главные вызовы, стоящие сейчас перед РУСАДА?

— В числе главных задач я вижу возвращение российских спортсменов на международные соревнования, а наших спортивных объектов — на карту мира. Спортсмены — это наше национальное достояние, и мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть сложный период. Безусловно, это станет возможно при условии выполнения нами требований ВАДА. Одна из стратегических задач заключается в интеграции РУСАДА в среду ВАДА. Нам необходимо поднимать капитал доверия. Плюс, мы безусловно должны выстроить всю систему и наладить антидопинговую работу в федерациях. В ближайшее время я буду встречаться с руководителями, чтобы наладить эффективное взаимодействие.

— Какие пункты «дорожной карты» ВАДА для восстановления статуса РУСАДА кажутся вам самыми трудно выполнимыми?

— Таких пунктов несколько. Но на самом деле, для нас значимы все пункты. Там нет простых и сложных, они все одинаковы, потому что невыполнение любого будет означать ограничения для нас.

— Можно ли надеяться на то, что на очередном заседании ВАДА 24 сентября РУСАДА получит статус полного соответствия?

— Остается еще много вопросов, давайте не будем забегать вперед. Главное, что я хочу подчеркнуть: изменения в РУСАДА — это не разовая акция, а системная работа.

ЛУКИН: ВЫПОЛНИЛИ 50 ПУНКТОВ ИЗ 67.

Отдельная порция вопросов была адресована главе Паралимпийского комитета России Владимиру Лукину. Уже 3—4 сентября в Абу-Даби состоится исполком Международного паралимпийского комитета (МПК), где решится вопрос об участии российской сборной в Играх-2018 в Пхенчхане. После пропуска Игр в Рио, наша команда, к сожалению, до сих пор находится в подвешенном состоянии по поводу поездки в Корею.

— Сейчас наших паралимпийцев проверяют сверхжестко, но все равно мы выступаем неплохо, — заметил Лукин. — Это означает, что и наши высокие результаты прошлого не имеют отношения к употреблению допинга. Так что главное, чтобы нас допустили к международным соревнованиям. А там мы уже покажем.

— 3 или 4 сентября нам стоит ожидать решения МПК по России?

— Мы ожидали решения еще в прошлом месяце, но к сожалению, его не последовало. Сначала в Абу-Даби будет заседание исполкома, где будет избираться новый президент МПК, а затем уже общее собрание. Думаю, там пойдет разговор и о нас. 29 сентября наш представитель участвовал во встрече с Рабочей группой МПК, которая была создана для помощи нам в реализации «дорожной карты». Впечатления от встречи остались хорошие, рабочая группа высоко оценила результаты нашей работы. «Дорожная карта» состоит из 67 пунктов, из них 50 мы уже выполнили. Остальные пункты либо находятся в процессе выполнения, либо они зависят не только от Паралимпийского комитета и нуждаются в более широком взаимодействии. Так что у нас есть все основания считать, что исполком МПК поступит разумно, рационально, правильно, и в соответствие со своими собственными комплиментами в наш адрес решит вопрос о нашем участии в следующей Паралимпиаде.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Олимпийского комитета России.