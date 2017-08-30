Медведев поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений размещены на сайте кабмина.
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Премьер отметил достижения гимнасток Юлии Бравиковой и Екатерине Селезневой, а также женской сборной РФ по художественной гимнастике (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова).
Летняя Универсиада в Тайбэе завершается 30 августа.
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