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30 августа 2017, 19:13 | Олимпизм | ТАСС

Медведев поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений размещены на сайте кабмина.

Медведев поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе - Фото Увеличить
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Премьер отметил достижения гимнасток Юлии Бравиковой и Екатерине Селезневой, а также женской сборной РФ по художественной гимнастике (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершается 30 августа.
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Новости Олимпийских игр

Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в Тайбэе

Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Универсиада 2017 года в Тайбэе подошла к концу, сборная России на 29-х по счету летних Всемирных студенческих играх заняла четвертое место в общекомандном зачете, впервые с 2001 года по числу золотых медалей не попав в тройку сильнейших команд.
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