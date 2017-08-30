Медведев поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Универсиада 2017 года в Тайбэе подошла к концу, сборная России на 29-х по счету летних Всемирных студенческих играх заняла четвертое место в общекомандном зачете, впервые с 2001 года по числу золотых медалей не попав в тройку сильнейших команд.