Церемония закрытия Всемирной летней Универсиады-2017 прошла в Тайбэе

Универсиада в Тайбэе продлилась 12 дней — с 19 по 30 августа. Всего было разыграно 275 комплектов наград.

Сборная России заняла в медальном зачете Универсиады-2017 четвертое место, завоевав в общей сложности 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых наград. Победителями медального зачета стали спортсмены из Японии (37−27−37), сборная Южной Кореи заняла второе место (30−22−30), команда Тайваня замкнула тройку лучших (26−34−30).

Следующая летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Неаполе (Италия) с 19 по 30 июля. Зимняя Универсиада 2019 года состоится в Красноярске со 2 по 12 марта.