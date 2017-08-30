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30 августа 2017, 16:18 | Олимпизм | Р-Спорт

Церемония закрытия Всемирной летней Универсиады-2017 прошла в Тайбэе

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Всемирная летняя Универсиада-2017 официально завершилась церемонией закрытия, которая прошла в среду в Тайбэе.

Универсиада в Тайбэе продлилась 12 дней — с 19 по 30 августа. Всего было разыграно 275 комплектов наград.

Сборная России заняла в медальном зачете Универсиады-2017 четвертое место, завоевав в общей сложности 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых наград. Победителями медального зачета стали спортсмены из Японии (37−27−37), сборная Южной Кореи заняла второе место (30−22−30), команда Тайваня замкнула тройку лучших (26−34−30).

Следующая летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Неаполе (Италия) с 19 по 30 июля. Зимняя Универсиада 2019 года состоится в Красноярске со 2 по 12 марта.
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Новости Олимпийских игр

Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в Тайбэе

Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Универсиада 2017 года в Тайбэе подошла к концу, сборная России на 29-х по счету летних Всемирных студенческих играх заняла четвертое место в общекомандном зачете, впервые с 2001 года по числу золотых медалей не попав в тройку сильнейших команд.
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