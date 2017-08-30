Утвержден шеф миссии белорусской команды на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шефом миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане на заседании Национального олимпийского комитета Беларуси утвержден заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК.
Заместителем шефа миссии будет начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На данный момент белорусские атлеты борются за право выступить на главных стартах четырехлетия в таких видах спорта, как биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобежный спорт,
На предыдущей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году белорусские спортсмены завоевали шесть наград — пять золотых, три из которых на счету биатлонистки Дарьи Домрачевой, и одну бронзовую.
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