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https://sport.mail.ru/news/olympics/30844483/
30 августа 2017, 15:27 | Олимпизм | БЕЛТА

Утвержден шеф миссии белорусской команды на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шефом миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане на заседании Национального олимпийского комитета Беларуси утвержден заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК.

Заместителем шефа миссии будет начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На данный момент белорусские атлеты борются за право выступить на главных стартах четырехлетия в таких видах спорта, как биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Планируется, что они смогут завоевать 25−30 лицензий.

На предыдущей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году белорусские спортсмены завоевали шесть наград — пять золотых, три из которых на счету биатлонистки Дарьи Домрачевой, и одну бронзовую.

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