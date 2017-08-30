Утвержден шеф миссии белорусской команды на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Заместителем шефа миссии будет начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На данный момент белорусские атлеты борются за право выступить на главных стартах четырехлетия в таких видах спорта, как биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Планируется, что они смогут завоевать 25−30 лицензий.

На предыдущей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году белорусские спортсмены завоевали шесть наград — пять золотых, три из которых на счету биатлонистки Дарьи Домрачевой, и одну бронзовую.