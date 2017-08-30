Казахстан по итогам летней Универсиады-2017 занял 21-е место

В активе казахстанских спортсменов три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых наград. 16 медалей и у сборной Турции, которая расположилась на 20 месте, но Казахстан имеет на одно «серебро» меньше.

Лидерами медального зачета по итогам Универсиады стали японцы, в копилке которых 37 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых наград. Второе место осталось за командой Южной Кореи (30−22−30), третью строчку заняла хозяйка соревнований сборная Тайваня (26−34−30).

Напомним, что Всемирные международные студенческо-молодежные спортивные соревнования проходили с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй.

«Золото» в составе сборной Казахстана на счету штангистов Альберта Линдера, Айдара Казова и Дениса Уланова. Также «золото» выиграла женская сборная Казахстана в эстафете 4 по 100, но почти сразу же спортсменки были дисквалифицированы.