Хоркина и Сотникова стали послами Универсиады-2019 в Красноярске

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На фестивале организована специальная площадка, ориентированная на детскую аудиторию. В ходе различных мероприятий гости «Спасской башни» смогли узнать о специфике проведения Универсиады в Красноярске, а также сделать памятный снимок в оригинальной фотозоне турнира с огромным снежным шаром и талисманом игр U-Лайкой. Организаторы провели викторину и конкурсы на спортивную тематику, связанные с интересными фактами и подробностями о предстоящей Универсиаде.

«Быть послом — для меня привычное дело, — сказала Хоркина. — Я надеюсь, что наши спортсмены продолжат победоносно завоевывать медали на Универсиаде и покажут отличный, красивый результат. Я ощущаю свою ответственность и надеюсь, что принесу нашей сборной успех, удачу и победу. Красноярск уже неплохо готов к соревнованиям, уверена, всем спортсменам там будет комфортно, и они смогут показать на Универсиаде свои лучшие результаты».

Как отметила Сотникова, Универсиада-2019 может стать такой же победоносной для российской сборной, как и Олимпийские игры в Сочи 2014 года. «Желаю всем спортсменам успеха, здоровья и самых высоких результатов. Надеюсь, что Универсиада станет такой же успешной и победоносной для наших ребят, как и Игры-2014 в Сочи», — сказала фигуристка.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.