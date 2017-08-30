Сейранов: Отсутствие легкоатлетов не позволило сборной РФ попасть в тройку на Универсиаде

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, впервые с 2001 года не попав в тройку. «Ощущение от выступления нашей команды неоднозначное, но лично я расстроен, огорчен. Мое мнение, что сборная России должна всегда быть в призовой тройке», — сказал Сейранов.

«Но ребят не в чем упрекнуть, тут сработало два фактора против нас, — отметил он. — Первый — отсутствие легкоатлетов. На прошлой Универсиаде они принесли 29 медалей, из них 12 золотых. Второй удар — мы знали, что Китай игнорирует Универсиаду, но то, что они привезут таких “пассажиров”…».

«Представьте, настольный теннис, а у китайцев только одно золото! В итоге все эти медали, которые должны были завоевать китайцы (бадминтон, роллерспорт, настольный теннис), разыграли между собой три азиатские страны: Япония, Южная Корея, Тайвань», — продолжил Сейранов.

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей. У японской команды — 37 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых наград. Вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30−22−30), третье место у сборной Тайваня (26−34−30).

«А по общему количеству медалей мы вторые — выше только Япония. При этом Япония, Южная Корея, Тайвань выступали на две трети основными составами, готовясь к Олимпиадам. Такого отношения к Универсиадам Япония никогда прежде не показывала, — заявил собеседник ТАСС. — Обидно, что в итоге остались на четвертом общекомандном месте, работали все с большой самоотдачей — все члены сборной».