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30 августа 2017, 14:11 | Олимпизм | ТАСС

Совет учредителей РУСАДА рассмотрит кандидатуру гендиректора 31 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит кандидатуру генерального директора организации на своем заседании 31 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к совету учредителей.

<em>МОСКВА 30 августа. /ТАСС/. </em>Совет учредителей Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) рассмотрит кандидатуру генерального директора организации на своем заседании 31 августа. Об этом ТАСС сообщил источник близкий к совету учредителей. Увеличить
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Наблюдательный совет РУСАДА на очередном заседании в понедельник выбрал кандидата на пост генерального директора организации, однако принял решение не разглашать его фамилию до тех пор, пока его кандидатура не будет одобрена учредителями.

«Заседание совета учредителей РУСАДА, на котором будет принято решение по кандидатуре генерального директора, предложенной в понедельник наблюдательным советом РУСАДА, состоится 31 августа», — сказал источник.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.
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