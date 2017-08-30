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30 августа 2017, 14:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава МОК Бах допустил появление в программе ОИ компьютерных симуляторов спорта

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах исключил возможность включения в программу Олимпийских игр киберспорта, если его дисциплины будут содержать насилие и убийства, но при этом заявил, что спортивные симуляторы могут соответствовать олимпийским ценностям.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах исключил возможность включения в программу Олимпийских игр <span class=error>киберспорта</span> если его дисциплины будут содержать насилие и убийства но при этом заявил что спортивные <span class=error>симуляторы</span> могут соответствовать олимпийским ценностям. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что киберспорт может войти в программу Олимпийских игр уже в 2024 году. Dota 2 и CS: GO, где игровой процесс построен на уничтожении противника, являются одними из наиболее популярных кибердисциплин.

«Мы всегда содействовали борьбе с насилием и дискриминацией, миру среди людей. Эти принципы не соответствуют видеоиграм, в которых есть насилие, убийства и взрывы. Мы должны провести четкую линию. Есть видеоигры, отражающие реальные виды спорта, например футбол или баскетбол, их появление в олимпийской программе можно рассмотреть. Но игры, связанные с насилием и кровопролитием, это против олимпийских ценностей», — приводит слова Баха South China Morning Post.

«В конце концов, даже если кто-то будет соревноваться в виртуальном футболе или другом спорте, это может вызвать большой интерес. Но если эти же соперники в конечном итоге займутся спортом и в реальной жизни, мы будем даже более счастливы», — добавил он.
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