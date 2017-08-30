Глава МОК Бах допустил появление в программе ОИ компьютерных симуляторов спорта

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Ранее в СМИ появилась информация, что киберспорт может войти в программу Олимпийских игр уже в 2024 году. Dota 2 и CS: GO, где игровой процесс построен на уничтожении противника, являются одними из наиболее популярных кибердисциплин.

«Мы всегда содействовали борьбе с насилием и дискриминацией, миру среди людей. Эти принципы не соответствуют видеоиграм, в которых есть насилие, убийства и взрывы. Мы должны провести четкую линию. Есть видеоигры, отражающие реальные виды спорта, например футбол или баскетбол, их появление в олимпийской программе можно рассмотреть. Но игры, связанные с насилием и кровопролитием, это против олимпийских ценностей», — приводит слова Баха South China Morning Post.