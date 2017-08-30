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https://sport.mail.ru/news/olympics/30843027/
30 августа 2017, 13:46 | Олимпизм | ТАСС

Мутко поздравил российских призеров и чемпионов Универсиады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил российских спортсменов, ставших победителями и призерами летней Универсиады в Тайбэе. Вице-премьер направил спортсменам правительственную телеграмму, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

<em>МОСКВА 30 августа. /ТАСС/.</em> <nobr>Вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span> поздравил российских спортсменов ставших победителями и призерами летней Универсиады в <span class=error>Тайбэе</span>. <nobr>Вице-премьер</nobr> направил спортсменам правительственную телеграмму оказавшейся в распоряжении ТАСС. Увеличить
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«Вы проявили свои лучшие спортивные качества, уверенно боролись с достойными соперниками, принесли России заслуженные медали», — сказано в телеграмме.

Сборная России завоевала 94 награды — 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых — на Универсиаде в Тайбэе, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Церемония закрытия Универсиады в Тайбэе пройдет 30 августа.
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит кандидатуру генерального директора организации на своем заседании 31 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к совету учредителей.
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Мутко поздравил российских призеров и чемпионов Универсиады

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