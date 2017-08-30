Сборная России завоевала 25 золотых медалей на летней Универсиаде в Тайбэе

В среду российские ватерполисты уступили сербам в финальном матче Универсиады со счетом 4:15 и взяли серебро.

Российская команда заняла четвертое место в медальном зачете Универсиады (25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых наград). Победу одержала сборная Японии (37−27−37), сборная Южной Кореи стала второй (30−22−30), команда Тайваня замкнула тройку лучших (26−34−30).

На прошлой летней Универсиаде 2015 года в Кванджу (Южная Корея) российская команда (34−39−49) в медальном зачете уступила лишь хозяевам соревнований.

Летние Всемирные студенческие игры-2019 пройдут в Неаполе (Италия), зимнюю Универсиаду-2019 примет Красноярск.