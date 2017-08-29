Спенс: IPC 6 сентября представит обновленную информацию о восстановлении ПКР

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после заседания исполкома IPC, которое состоится 3—4 сентября в Абу-Даби.

«ПКР и рабочая группа IPC встретятся позже на этой неделе. Затем рабочая группа IPC представит обновления на исполкоме организации 4 сентября о выполнении критериев восстановления ПКР. А 6 сентября IPC представит всю обновленную информацию по этой теме», — ответил Спенс на запрос «Р-Спорт».