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29 августа 2017, 12:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Спенс: IPC 6 сентября представит обновленную информацию о восстановлении ПКР

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международный паралимпийский комитет (IPC) 6 сентября представит обновленную информацию по теме восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР), заявил агентству «Р-Спорт» директор IPC по связям с общественностью Крейг Спенс.

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после заседания исполкома IPC, которое состоится 3—4 сентября в Абу-Даби.

«ПКР и рабочая группа IPC встретятся позже на этой неделе. Затем рабочая группа IPC представит обновления на исполкоме организации 4 сентября о выполнении критериев восстановления ПКР. А 6 сентября IPC представит всю обновленную информацию по этой теме», — ответил Спенс на запрос «Р-Спорт».
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