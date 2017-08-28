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28 августа 2017, 22:01 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Новый глава РУСАДА остался инкогнито

В понедельник прошло заседание Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором был выбран новый генеральный директор организации. Правда, называть его имя публично пока отказались.

В понедельник был выбран новый <span class=error>гендиректор</span> <span class=error>РУСАДА</span>. Увеличить
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Наталья МАРЬЯНЧИК
из офиса РУСАДА

Дождливый московский понедельник выдался для руководителей РУСАДА очень занятым. С самого утра члены Наблюдательного совета проводили собеседования с соискателями на должность генерального директора. Конкурс на это место был объявлен еще в марте. Анкеты прислали более 700 человек. Путем напряженного многомесячного кастинга из них были отобраны шестеро лучших. По итогам личных встреч с каждым из этой шестерки Набсовет и должен был к вечеру определиться с итоговой кандидатурой.

При этом надо заметить, что такой огромный конкурс в РУСАДА — явление удивительное. Согласно опубликованной вакансии, зарплата нового гендира составит 140 тысяч рублей минус налоги. А отвечать ему придется за гигантский объем государственных денег. 566 миллионов рублей — таков новый ежегодный бюджет РУСАДА. Средства будут приходить напрямую из госбюджета. Что будет с руководителем, если он не сможет по всем правилам отчитаться перед государством за каждый рубль из этой суммы? Явно ничего хорошего.

КАНДИДАТ ДОСТОЙНЫЙ И СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ КРИТЕРИЯМ

Собеседования с шестью кандидатами плюс итоговое обсуждение заняли у членов Набсовета почти весь рабочий день. Кворум был собран, хотя один из руководителей отсутствовал по уважительной причине. Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский в настоящий момент находится на орбите. Поучаствовать в собеседованиях на прямой связи из космоса Рязанскому не удалось, хотя это, несомненно, добавило бы выборам колорита.

После завершения обсуждений к журналистам вышли глава Наблюдательного совета, управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев и член совета, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

— Нами был выбран кандидат на должность генерального директора, который будет представлен Совету учредителей, — сказал Ивлев. — Фамилию этого человека мы сегодня называть не будем. Назначение должно произойти в ближайшие дни, и тогда уже будет корректно объявить имя кандидата.

— Кандидат достойный и соответствует всем критериям, которые выдвигались, — подтвердил Хрычиков. — Мы искали человека, который будет независим от основных центров влияния в спорте. Он способен двигать организацию вперед, принести новые идеи, которые помогут РУСАДА стать одним из лучших национальных антидопинговых агентств в мире.

— Хотя бы намекните, кто это может быть?

— Он гражданин России, человек не публичный. Мы хотели, чтобы человек был свободен от багажа прошлого, чтобы ничто не могло негативно повлиять на его имидж. Наш кандидат имеет большой опыт в бизнесе. Занимал исполнительные должности в различных компаниях. Мы рассчитываем, что это именно тот опыт, который поможет РУСАДА быть независимой и, в то же время, эффективной организацией.

ТЕПЕРЬ СЛОВО ЗА ВАДА

Таким образом, РУСАДА уверенно движется по пути выполнения «дорожной карты», которая была составлена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для возврата статуса соответствия. Параллельно с выбором нового гендира, Наблюдательный совет выполнил еще одну рекомендацию ВАДА. В РУСАДА сформирован комитет по выдаче терапевтических исключений, его руководителем назначена Виктория Бадтиева.

Интересно, что Бадтиева также будет главным врачом «Лужников» во время чемпионата мира по футболу, а еще она — профессор, доктор наук, член-корреспондент Российской академии наук. То есть более представительную кандидатуру на должность главного по ТИ сложно было представить.

Теперь слово остается за ВАДА. В очередной раз вопрос о статусе РУСАДА будет рассмотрен 24 сентября на заседании исполкома в Париже. Формально претензий к российской стороне остается все меньше, но можем ли мы рассчитывать на полный возврат статуса соответствия уже в сентябре — по-прежнему большой вопрос.
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ТАСС, 25 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации 24 сентября в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
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