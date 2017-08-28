Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня Универсиады
ТАСС, 28 августа. Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в девятый соревновательный день Универсиады в Тайбэе и вышли на третье место в общекомандном зачете.
Золото завоевали Юлия Бравикова (личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике), женская сборная по волейболу и теннисисты Ричард Музаев и Аслан Карацев (парный разряд). Серебряную медаль для российской команды выиграла Екатерина Селезнева (личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике).
Бронзовыми призерами стали теннисист Роман Сафиуллин (одиночный разряд), женская сборная по футболу, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье и ушуист Али Магомедов (до 60 кг).
Всего в активе сборной России 79 медалей — 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. На первой строчке сборная Японии (32−23−30), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27−18−29).
Универсиада завершится 30 августа.
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