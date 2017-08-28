Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30822407/
28 августа 2017, 18:30 | Олимпизм | ТАСС

Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня Универсиады

ТАСС, 28 августа. Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в девятый соревновательный день Универсиады в Тайбэе и вышли на третье место в общекомандном зачете.

Золото завоевали Юлия Бравикова (личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике), женская сборная по волейболу и теннисисты Ричард Музаев и Аслан Карацев (парный разряд). Серебряную медаль для российской команды выиграла Екатерина Селезнева (личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике).

Бронзовыми призерами стали теннисист Роман Сафиуллин (одиночный разряд), женская сборная по футболу, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье и ушуист Али Магомедов (до 60 кг).

Всего в активе сборной России 79 медалей — 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. На первой строчке сборная Японии (32−23−30), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27−18−29).

Универсиада завершится 30 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости

Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру

Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организации

Бутенко: высказывания Гончаренко о судействе игры ЦСКА - "Ахмат" профессионально неэтичны

Колобков не видит оснований для недопуска россиян на Олимпиаду 2018 года