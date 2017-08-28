Женская сборная Казахстана лишена золотой медали Универсиады-2017 в эстафете
Награда перешла Швейцарии.
Женская сборная Казахстана лишена золотой медали в эстафете 4 по 100 метров на Универсиаде-2017 в Тайбее, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда легкоатлетов в составе Виктории Зябкиной, Ольги Сафроновой, Риммы Кашафутдиновой и Светланы Голендовой выиграла забег, но после финиша подверглась дисциплинарному наказанию. Вместе с Казахстаном дисквалифицирована Италия.
Сборная Казахстана была наказана за то, что
Отметим, что на Универсиаде-2015 победительницей в эстафете была сборная Казахстана.
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