Женская сборная Казахстана лишена золотой медали Универсиады-2017 в эстафете

Женская сборная Казахстана лишена золотой медали в эстафете 4 по 100 метров на Универсиаде-2017 в Тайбее, передает корреспондент Vesti.kz.

Команда легкоатлетов в составе Виктории Зябкиной, Ольги Сафроновой, Риммы Кашафутдиновой и Светланы Голендовой выиграла забег, но после финиша подверглась дисциплинарному наказанию. Вместе с Казахстаном дисквалифицирована Италия.

Сборная Казахстана была наказана за то, что кто-то из команды выбежал за пределы дорожки. Таким образом, золотые медали переходят Швейцарии, серебряные — Польше, а бронзовые — Японии.

Отметим, что на Универсиаде-2015 победительницей в эстафете была сборная Казахстана.