Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018

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«Что касается Игр в Пхенчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду. У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю», — сказал Колобков.

В июле 2016 года вслед за публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование. Были созданы две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 в Сочи, вторая — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем все возможное, чтобы российская команда поехала в Южную Корею в полном составе», — отметил министр.

Президент МОК Томас Бах ранее заявлял, что санкции к российскому спорту в случае выявления нарушений должны быть применены не позднее октября текущего года.