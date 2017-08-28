Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оснований для недопуска сборной России на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане не существует. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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«Что касается Игр в Пхенчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду. У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю», — сказал Колобков.
В июле 2016 года вслед за публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование. Были созданы две комиссии: первая занимается перепроверкой
«Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем все возможное, чтобы российская команда поехала в Южную Корею в полном составе», — отметил министр.
Президент МОК Томас Бах ранее заявлял, что санкции к российскому спорту в случае выявления нарушений должны быть применены не позднее октября текущего года.
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