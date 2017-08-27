Сборная России завоевала одну золотую медаль в восьмой день Универсиады

Единственное золото выиграла мужская сборная России по прыжкам в воду в командном зачете, в активе женской команды — серебро. Также серебряные медали завоевали Павел Муратов и Сандра Константинова в ушу-таолу.

Мужская сборная России по волейболу победила команду Аргентины со счетом 3−2 и вышла в полуфинал турнира. Женская сборная по водному поло уступила команде Венгрии — 7:11 в полуфинале и сыграет в матче за третье место. Также за бронзу поборются российские баскетболистки, которые в воскресенье проиграли японкам в полуфинале (63:84).

Россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев победили представителей Гонконга Чун Хун Вона и Пак Лон Ёна в полуфинале теннисного турнира в парном разряде. Российские футболисты в воскресенье разгромили сборную Аргентины (4:0) и сыграют в матче за пятое место.

Всего в активе сборной России 71 медаль — 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (28−19−26). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27−18−26), третью — сборная Тайваня (17−26−20).

По общему числу медалей россияне делят второе место с южнокорейской командой, у обеих сборных по 71 награде, у японцев — 73.