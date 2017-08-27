Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачёте Универсиады после 8-го дня

Российские спортсмены добавили в копилку команды одно золото и три серебра. Мужская студенческая сборная России по прыжкам в воду первенствовала в командном зачёте, серебряные медали выиграли женская команда прыгуний в воду, а также Павел Муратов и Сандра Константинова в ушу таолу.

Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований осталась четвёртой. На счету команды 16 золотых, 24 серебряные и 31 бронзовая награды. На первое место вышли японцы, опередив спортсменов из Южной Кореи. Хозяева Универсиады — третьи.

По общему количеству медалей первые — японцы (78), россияне делят второе место с южнокорейцами — по 71 награде.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Общекомандный медальный зачёт. После восьми дней.

1. Япония — 78 (30 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых).

2. Южная Корея — 71 (27, 18, 26).

3. Тайвань — 63 (17, 26, 20).

4. Россия — 71 (16, 24, 31).