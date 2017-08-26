Российские спортсмены завоевали четыре медали в субботу на Универсиаде

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Мужская сборная России по тхэквондо стала победителем командных соревнований, пловчиха Мария Каменева выиграла серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, мужская сборная России по плаванию стала второй в комбинированной эстафете 4×100 метров, Александр Осипенко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Женская сборная России по футболу проиграла бразильянкам в полуфинальном матче со счетом 0:1, а баскетболистки сборной РФ уступили японкам в полуфинале — 63:84. Российские ватерполистки обыграли команду Австралии в четвертьфинальном матче со счетом 13:6, волейболистки сборной РФ победили украинок в полуфинале со счетом 3−0 (25:21, 25:18, 25:21). Мужская сборная России по бейсболу потерпела поражение от команды Тайваня в матче утешительного раунда за 5−8-е места — 0:15.

Сборная России занимает четвертое место в командном медальном зачете с 15 золотыми, 21 серебряной и 31 бронзовой наградой. Лидирует сборная Южной Кореи (26 золотых, 17 серебряных и 24 бронзовых медали). На втором месте располагается команда Японии (25−17−22), замыкает тройку сборная Тайваня (17−22−14).

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.