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https://sport.mail.ru/news/olympics/30805540/
26 августа 2017, 17:39 | Олимпизм | Чемпионат.com

Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачёте Универсиады после 7-го дня

В Китайском Тайбэе завершился седьмой день Всемирной летней Универсиады.

Российские спортсмены добавили в копилку команды одно золото, два серебра и одну бронзу. Чемпионом студенческих Игр стала мужская команда тхэквондистов, остальные медали завоевали пловцы. Мария Каменева (вольный стиль, 100 м) и мужская комбинированная эстафета 4×100 м — серебро, Александр Осипенко (комплекс, 400 м) — бронзу.

Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований осталась четвёртой. На счету команды 15 золотых, 21 серебряных и 31 бронзовых наград. Южнокорейцы сохранили лидерство, японцы остались вторыми, местные спортсмены — третьими.

По общему количеству медалей россияне делят лидерство с южнокорейцами — по 67 наград.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Общекомандный медальный зачёт. После семи дней.

1. Южная Корея — 67 (26 золотых, 17 серебряных, 24 бронзовых).
2. Япония — 63 (25, 16, 22).
3. Тайвань — 53 (17, 22, 14).
4. Россия — 67 (15, 21, 31).
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