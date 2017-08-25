Никто из участников Олимпиады в Рио не умер в течение года после Игр
Впервые с XIX века ни один из 12 500 участников летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро (Бразилия) не умер в течение года с момента завершения соревнований. Об этом сегодня, 25 августа, в своём Twitter-аккаунте написал журналист Хилари Эванс.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах в 1896 году. В них принимали участие 241 спортсмен. При этом известно, что никто из этих спортсменов не умер в течение 12 месяцев с момента завершения соревнований.
Однако в последующие Олимпийские игры
И вот оказывается, что из 12 500 участников Олимпиады 2016 года в
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