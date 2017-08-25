Никто из участников Олимпиады в Рио не умер в течение года после Игр

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Напомним, первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах в 1896 году. В них принимали участие 241 спортсмен. При этом известно, что никто из этих спортсменов не умер в течение 12 месяцев с момента завершения соревнований.

Однако в последующие Олимпийские игры кто-нибудь из участников все время умирал в течение года после завершения соревнований.

И вот оказывается, что из 12 500 участников Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро пока никто не умер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">There have been no reported deaths of anyone who competed at the 2016 Rio Olympics in the 12 months since it closed 1/2</p>— Hilary Evans (@OlympicStatman) <a href="https://twitter.com/OlympicStatman/status/900810084510576640">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The last time that happened was for the 12 months following the very first modern Olympics in 1896 2/2</p>— Hilary Evans (@OlympicStatman) <a href="https://twitter.com/OlympicStatman/status/900810513130680321">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>