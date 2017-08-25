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https://sport.mail.ru/news/olympics/30800092/
25 августа 2017, 19:54 | Олимпизм | ИА REGNUM

Никто из участников Олимпиады в Рио не умер в течение года после Игр

Впервые с XIX века ни один из 12 500 участников летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) не умер в течение года с момента завершения соревнований. Об этом сегодня, 25 августа, в своём Twitter-аккаунте написал журналист Хилари Эванс.

Впервые с XIX века ни один из 12 500 участников летних Олимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> (Бразилия) не умер в течение года с момента завершения соревнований. Об этом сегодня 25 августа в своём <nobr>Twitter-аккаунте</nobr> написал журналист <span class=error>Хилари</span> <span class=error>Эванс</span>. Увеличить
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Напомним, первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах в 1896 году. В них принимали участие 241 спортсмен. При этом известно, что никто из этих спортсменов не умер в течение 12 месяцев с момента завершения соревнований.

Однако в последующие Олимпийские игры кто-нибудь из участников все время умирал в течение года после завершения соревнований.

И вот оказывается, что из 12 500 участников Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро пока никто не умер.
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