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25 августа 2017, 19:09 | Олимпизм | ТАСС

WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентября

ТАСС, 25 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации 24 сентября в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

<em>ТАСС 25 августа. </em>Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) на заседании исполкома организации 24 сентября в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте <span class=error>WADA</span>. Увеличить
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22 августа независимый комитет WADA по контролю за соответствием в Монреале провел совещание, на котором рассматривался и вопрос реализации РУСАДА дорожной карты по восстановлению организации. На заседании исполкома WADA будут представлены результаты совещания комитета.

Комитету WADA по контролю за соответствием поручается предоставлять независимые консультации и рекомендации руководству и совету WADA по вопросам, связанным с соблюдением обязательств по кодексу организации.

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило провести в конце сентября полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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