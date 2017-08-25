WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентября
ТАСС, 25 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации 24 сентября в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
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22 августа независимый комитет WADA по контролю за соответствием в Монреале провел совещание, на котором рассматривался и вопрос реализации РУСАДА дорожной карты по восстановлению организации. На заседании исполкома WADA будут представлены результаты совещания комитета.
Комитету WADA по контролю за соответствием поручается предоставлять независимые консультации и рекомендации руководству и совету WADA по вопросам, связанным с соблюдением обязательств по кодексу организации.
27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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