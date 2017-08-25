Россия стала лидером по общему количеству медалей Универсиады после шести дней
В Китайском Тайбэе завершился шестой день Всемирной летней универсиады.
Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований осталась четвёртой.
На счету команды 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых наград. Южнокорейцы сохранили лидерство, японцы остались вторыми, местные спортсмены — третьими. При этом по общему количеству медалей россияне вышли на первое место, обогнав южнокорейцев на две медали.
Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Общекомандный медальный зачёт. После шести дней
1. Южная Корея — 61 (24 золотых, 17 серебряных, 20 бронзовых).
2. Япония — 54 (21, 13, 20).
3. Тайвань — 46 (15, 19, 12).
4. Россия — 63 (14, 19, 30).
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