Глава WADA: 2016 год стал поворотным в борьбе с допингом
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что 2016 год можно считать поворотным моментом в борьбе с допингом.
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В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. Утверждалось, что на разных турнирах в 30 видах спорта в манипуляции с
Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящее время лишен членства в Международном паралимпийском комитете, участие россиян в Паралимпиаде 2018 года остается открытым. В сентябре 2016 года Риди сообщил, что была согласована дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA, реализация которой в настоящий момент продолжается.
«Результаты независимых исследований WADA и действия, предпринятые WADA и нашими партнерами, привели к общественному вызову по борьбе с допингом в спорте, — сказал Риди, которого цитирует официальный сайт WADA. — Тем не менее, мы уверены, что если оглянуться на 2016 год, он окажется поворотным моментом в борьбе с допингом в спорте — годом, который укрепил веру в то, что сильное и независимое WADA имеет важное значение для защиты амбиций спортсменов».
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что агентство гордится тем, что удалось сделать в условиях ограниченных ресурсов.
«Мы считаем, что мы добились успеха в нашей миссии. Мы гордимся работой, которую команда WADA проделала в условиях ограниченных ресурсов. Много работы было сделано, но еще многое остается сделать, чтобы завоевать доверие спортсменов и доверие к системе, которую они заслуживают», — отметил Ниггли.
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