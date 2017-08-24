Россияне завоевали четыре золота в пятый день Универсиады

Золото завоевали фехтовальщики Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев (командное первенство шпажистов), тхэквондист Рафаэль Аюкаев (до 87 кг), штангист Егор Климонов (до 94 кг) и прыгун в воду Илья Захаров (трехметровый трамплин).

Серебряные медали для российской команды выиграли прыгуны в воду Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки с десятиметровой вышки), Арсалан Балданов (стрельба из лука), фехтовальщицы Ирина Елесина, Лейла Пириева и Аделя Абдрахманова (командное первенстве на рапирах), дзюдоисты Абдула Абдулжалилов, Лечи Эдиев, Аслан Лаппинагов, Станислав Ретинский и Нияз Билалов (командный турнир), прыгун в воду Евгений Кузнецов (трехметровый трамплин), штангист Родион Бочков (до 105 кг).

Бронзовыми призерами стали Арсалан Балданов, Артем Махненко и Галсан Базаржапов (стрельба из лука), Туяна Дашидоржиева, Саяна Цыремпилова и Елена Осипова (стрельба из лука), прыгуньи в воду Мария Полякова и Елена Черных (синхронные прыжки в воду с трехметрового трамплина), женская сборная по дзюдо в командном турнире и пловчиха Мария Темникова (200 метров брассом).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 54 медали — 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых. В общекомандном зачете российская команда занимает четвертое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 23 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (18−11−19), третье — команда Тайваня (13−16−8).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.