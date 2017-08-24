Две серебряные награды завоевали белорусские атлеты в шестой день Всемирной универсиады

Белорус Павел Борейша поднялся на вторую строку пьедестала в метании молота. На легкоатлетическом стадионе в секторе для метания собрались многие известные атлеты, которые в начале августа выступали на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Борьба за награды Всемирной универсиады развернулась между шестью спортсменами. В первой попытке Павел Борейша отправил молот на отметку 66 м 89 см, тогда как его конкуренты показали результат за 70 м. Долгое время белорус не мог сделать хорошей попытки. Лишь в пятом выходе в сектор его молот улетел на 77 м 98 см, что позволило Павлу Борейше занять второе место. Победителем универсиады стал действующий чемпион мира Павел Файдек, который показал результат 79 м 16 см. Бронзовую награду завоевал известный метатель из Молдовы Сергей Маргиев — 74 м 98 см. Павел Борейша второй раз подряд занял второе место в метании молота на Всемирной универсиаде, в 2015 году в корейском Кванджу он также был в призерах.

В соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в категории до 75 кг белоруска Дарья Наумова стала второй. Ее результат — 240 кг в двоеборье (105 кг + 135 кг). Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро вела упорную борьбу с представительницей хозяев соревнований — Яо Чи-Линь. После первого упражнения (рывка) обе спортсменки показали одинаковый результат (105 кг), но белоруска занимала третью строку в протоколе, уступив по собственном весу. В толчке, который считается основным упражнением для Дарьи Наумовой, она подняла штангу весом 130 кг против 126 кг у Яо Чи-Линь, а во втором выходе на помост закрепила свой успех, справившись с весом в 135 кг. Победителем универсиады в категории до 75 кг стала тяжелоатлетка из КНДР Рим Йон Сим — 260 кг (115 кг +145 кг).

Награды Павла Борейши и Дарьи Наумовой позволили пополнить копилку студенческой сборной в Тайбэе. Ранее пловец Илья Шиманович занял первое место на дистанции 100 м брассом, разделив высшую ступень пьедестала с американцем Эндрю Уилсоном.

С тремя медалями Беларусь разделяет 23-е место в медальном зачете с Доминиканской Республикой. Лидирует команда Республики Корея — 56 наград, из которых 23 — золотые.