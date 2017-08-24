Две серебряные награды завоевали белорусские атлеты в шестой день Всемирной универсиады
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две серебряные награды завоевали белорусские атлеты в шестой день Всемирной универсиады в Тайбэе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус Павел Борейша поднялся на вторую строку пьедестала в метании молота. На легкоатлетическом стадионе в секторе для метания собрались многие известные атлеты, которые в начале августа выступали на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Борьба за награды Всемирной универсиады развернулась между шестью спортсменами. В первой попытке Павел Борейша отправил молот на отметку 66 м 89 см, тогда как его конкуренты показали результат за 70 м. Долгое время белорус не мог сделать хорошей попытки. Лишь в пятом выходе в сектор его молот улетел на 77 м 98 см, что позволило Павлу Борейше занять второе место. Победителем универсиады стал действующий чемпион мира Павел Файдек, который показал результат 79 м 16 см. Бронзовую награду завоевал известный метатель из Молдовы Сергей Маргиев — 74 м 98 см. Павел Борейша второй раз подряд занял второе место в метании молота на Всемирной универсиаде, в 2015 году в корейском Кванджу он также был в призерах.
В соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в категории до 75 кг белоруска Дарья Наумова стала второй. Ее результат — 240 кг в двоеборье (105 кг + 135 кг). Серебряный призер Олимпийских игр в
Награды Павла Борейши и Дарьи Наумовой позволили пополнить копилку студенческой сборной в Тайбэе. Ранее пловец Илья Шиманович занял первое место на дистанции 100 м брассом, разделив высшую ступень пьедестала с американцем Эндрю Уилсоном.
С тремя медалями Беларусь разделяет 23-е место в медальном зачете с Доминиканской Республикой. Лидирует команда Республики Корея — 56 наград, из которых 23 — золотые.
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