Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства размещены на сайте Кремля.
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Президент отметил достижения тхэквондиста Бориса Краснова, гимнаста Кирилла Прокопьева, гимнастки Дарьи Спиридоновой, а также мужской сборной по стрельбе из блочного лука в составе Антона Булаева, Александра Дамбаева и Виктора Калашникова.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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