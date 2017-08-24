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24 августа 2017, 14:21 | Олимпизм | ТАСС

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства размещены на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 24 августа. /ТАСС/.</em> Президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил российских спортсменов принесших национальной сборной золотые медали на <span class=error>XXIX</span> Всемирной летней универсиаде 2017 года в <span class=error>Тайбэе</span>. Тексты поздравлений главы государства размещены на сайте Кремля. Увеличить
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Президент отметил достижения тхэквондиста Бориса Краснова, гимнаста Кирилла Прокопьева, гимнастки Дарьи Спиридоновой, а также мужской сборной по стрельбе из блочного лука в составе Антона Булаева, Александра Дамбаева и Виктора Калашникова.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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