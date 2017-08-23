Российские спортсмены в среду завоевали 14 медалей на Универсиаде

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Россияне Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников в среду завоевали золото в командном турнире в стрельбе из лука. У женщин в данном виде программы Александра Савенкова, Диана Тонтоева и Мария Виноградова стали обладательницами серебряных наград. Российский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал золотую медаль в вольных упражнениях. Дарья Спиридонова победила в упражнениях на брусьях.

Гимнастки Лилия Ахаимова и Мария Пасека завоевали серебро и бронзу соответственно в опорном прыжке. Ахаимова также стала третьей в вольных упражнениях. Владислав Поляшов стал серебряным призером в упражнении на перекладине. В плавании россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева завоевали золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, а Рустам Гадиров взял бронзу в заплыве на 200 метров брассом.

В соревнованиях по дзюдо бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Анжела Гаспарян, Муса Туменов и Альберт Огузов. В тхэквондо бронзу российской команде принес Гулжигит Кочкорбаев. Сборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в матче группового этапа и вышла в четвертьфинал Универсиады, где сыграет с уругвайцами. Женская сборная России по баскетболу победила команду Австралии со счетом 63:58 в матче группового турнира и вышла в плей-офф с первого места в квартете D. Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Украины — 65:72.

Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии со счетом 3−1 и вышли в ¼ финала волейбольного турнира, где встретятся со сборной Таиланда. Мужская сборная России по водному поло победила команду Аргентины со счетом 17:2 в матче 1/8 финала и в ¼ финала встретится с командой Японии. Бейсболисты сборной России проиграли мексиканцам со счетом 0:15 и продолжат борьбу в утешительном турнире за пятое место.

Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете Универсиады, имея в активе 8 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград. Первое место в зачете занимает сборная Южной Кореи (17 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых медалей), вторыми идут спортсмены из Японии (15−11−17), а на третьей строчке расположилась команда хозяев соревнований (12−13−6). Универсиада завершится 30 августа.