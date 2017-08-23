Сборная России завоевала девять медалей в четвертый день Универсиады

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Золотые медали для российской команды выиграли лучники Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников (командные соревнования), гимнасты Кирилл Прокопьев (вольные упражнения) и Дарья Спиридонова (брусья), а также пловчихи Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева (эстафета 4×200 метров вольным стилем). Серебро завоевал гимнаст Владислав Поляшов в упражнениях на перекладине. Бронзовыми призерами стали дзюдоисты Альберт Огузов (до 60 кг), Анжела Гаспарян (открытая весовая категория) и Муса Туменов (открытая весовая категория), а также Рустам Гадиров в плавании на 200 метров брассом.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 39 медалей — восемь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. В общекомандном зачете российская команда занимает четвертое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 17 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (15−11−15), третье — команда Тайваня (12−13−6).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.