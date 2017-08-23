Россия — четвёртая в медальном зачёте Универсиады после четырёх дней
В Китайском Тайбэе завершился четвёртый день Всемирной летней универсиады.
Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований поднялась с шестого места на четвёртое. В активе российской команды 8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Лидерами остались южнокорейцы, вторыми — японцы, третьими — местные спортсмены.
Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Общекомандный медальный зачёт. После четвёртого дня
1. Южная Корея — 45 (17 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых).
2. Япония — 43 (15, 11, 17).
3. Тайвань — 31 (12, 13, 6).
4. Россия — 39 (8, 11, 20).
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