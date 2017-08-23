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https://sport.mail.ru/news/olympics/30773852/
23 августа 2017, 16:52 | Олимпизм | Чемпионат.com

Россия — четвёртая в медальном зачёте Универсиады после четырёх дней

В Китайском Тайбэе завершился четвёртый день Всемирной летней универсиады.

Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований поднялась с шестого места на четвёртое. В активе российской команды 8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Лидерами остались южнокорейцы, вторыми — японцы, третьими — местные спортсмены.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Общекомандный медальный зачёт. После четвёртого дня

1. Южная Корея — 45 (17 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых).
2. Япония — 43 (15, 11, 17).
3. Тайвань — 31 (12, 13, 6).
4. Россия — 39 (8, 11, 20).
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