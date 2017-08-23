WADA еще раз проверит РУСАДА через четыре месяца после восстановления агентства в правах

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило провести в конце сентября полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании Совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах. Пахноцкая назначена координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами, нанятыми Всемирным антидопинговым агентством.

«Через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, WADA намерено провести второй аудит, — заметила Пахноцкая. — У WADA есть свое понимание работы с Российским антидопинговым агентством, и вторая аудиторская проверка деятельности подконтрольной организации, думаю, является, стандартной процедурой».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.