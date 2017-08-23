Набсовет РУСАДА 28 августа может утвердить состав комитета по терапевтическим исключениям

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Как сообщил ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, этот вопрос будет рассмотрен, если у совета останется время после выборов нового генерального директора организации.

28 августа наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать претендента на пост генерального директора организации из шести кандидатов. Как ранее сообщил ТАСС Хрычиков, он предполагает, что этот процесс будет длительным по времени.

«У нас есть и другие вопросы, которые было бы очень важно обсудить, — заметил Хрычиков. — Это и дорожная карта, которую опубликовало Всемирное антидопинговое агентство. Также нам нужно утвердить состав комитета по терапевтическому использованию. Может быть, и это мы обсудим».

«Но удастся ли нет это сделать, сложно сейчас говорить, потому что самое главное, что будет стоять на повестке дня, это выборы генерального директора РУСАДА. А все остальные вопросы будут рассматриваться по остаточному принципу», — резюмировал собеседник агентства.

РУСАДА уже отобрало квалифицированных кандидатов в комитет по выдаче разрешений на терапевтическое использование, все его члены должны будут также пройти профессиональную подготовку. Утверждение состава нового комитета является одним из оставшихся критериев восстановления РУСАДА.

Спортсмены для своего лечения могут применять необходимые лекарственные препараты, заранее получив разрешение на их терапевтическое использование от международной федерации или Комитета по терапевтическому использованию.