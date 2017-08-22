Российские спортсмены во вторник завоевали восемь медалей на Универсиаде

Обладателем золота во вторник стал тхэквондист Борис Краснов в весовой категории до 68 кг. Серебряные награды в копилку российской сборной принесли тяжелоатлеты Тима Туриева (весовая категория до 63 кг) и Вячеслав Яркин (до 77 кг), а также пловчиха Мария Каменева (100 метров кролем).

Бронзу завоевали Анисия Челохсаева (тхэквондо, до 57 кг), Абдула Абдулжалилов (дзюдо, до 66 кг), Михаил Вековищев (плавание, 200 метров кролем) и Арина Опёнышева (плавание, 100 м кролем).

В игровых видах спорта женская сборная России по водному поло победила команду Новой Зеландии (23:3), баскетболистки взяли верх над литовками (59:52), волейболистки обыграли команду Финляндии (3−0), футболистки победили британок (2:1) и вышли в четвертьфинал Универсиады. Мужская сборная РФ по бейсболу проиграла команде США (6:10), а волейболисты обыграли команду Румынии (3−1).

Сборная России с 4 золотыми, 8 серебряными и 13 бронзовыми наградами идет на 6-м месте в медальном зачете Универсиады. Лидирует сборная Южной Кореи (10 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград). Вторыми идут японцы (8−8−10), третье место занимает команда Тайваня (7−11−3).

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.