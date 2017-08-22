Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год

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Ровно год назад, 21 августа 2016-го, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро погас огонь Игр XXXI Олимпиады. Помимо внушительного количества ограблений спортсменов, тренеров и журналистов, соревнования запомнились розыгрышем рекордного числа комплектов наград (306) и дебютом двух сборных — Южного Судана и частично признанного Косово. Одной из главных особенностей ОИ стал беспрецедентный по масштабам и произведенному резонансу скандал вокруг делегации России, ряд спортсменов которой не был допущен к выступлениям из-за разбирательств по делу о допинге.

Обескровленной команде пророчили неминуемый провал, однако, учитывая сложившиеся условия, наши выступили неожиданно бодро.

Четвертое место в медальном зачете (19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград) неофициально было признано в стране успешным результатом.

Россиян сумели опередить лишь американцы (46−37−38), британцы (27−23−17) и китайцы (26−18−26). Эти же страны оказались выше нашей по итогам Игр в Лондоне-2012.

За прошедший год пересмотру подверглось лишь одно призовое место отечественного спортсмена. Серебра в категории до 52 кг был лишен боксер Миша Алоян, однако его допинговый случай оказался вне рамок общего процесса.

Этот атлет пострадал по собственной глупости, использовав перед Олимпиадой средство от насморка, в состав которого входило запрещенное вещество. Сегодня Алоян выступает на профессиональном ринге.

Россия: никто ни в чем не виноват

Сегодня уже можно констатировать: официальная Москва отказалась признаваться в наличии широкомасштабной проблемы с допингом, раскаиваться в произошедшем и обещать предпринять контрмеры, чего очень ждали от представителей страны в надгосударственных спортивных институтах, в том числе в Международном олимпийском комитете (МОК) и Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Даже те иностранные чиновники, кто последовательно сочувствовал и симпатизировал России, не раз сходились в недоумении: почему субъект расследования вместо того, чтобы признать очевидные всему миру вещи, занимает странную позицию отрицания чего-либо и в качестве аргументов ссылается на некие козни «врагов».

«Мы признаем, что виноваты», — эти слова так и не прозвучали ни от министра спорта Виталия Мутко, ни от президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. Хотя признание вины и «сотрудничество со следствием» обещали существенно облегчить задачу по восстановлению в правах пострадавших российских организаций.

В начале августа WADA опубликовало «дорожную карту» с актуальными критериями для возвращения полномочий Российскому антидопингового агентству (РУСАДА).

Среди прочего структуру обязали избрать нового генерального директора путем «прозрачного, внешнего и объективного процесса под наблюдением двух экспертов».

Соответствующие выборы назначены на 28 августа.

Кроме того, согласно логике WADA, российские власти должны предоставить доступ к пробам в Московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования.

Тогда же глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил о том, что Россия не принимает результаты доклада эксперта WADA Ричарда Макларена, на которых во многом построена суть претензий к стране, в полном объеме.

«Неоднократно говорили, что в целом мы не отрицаем и признаем, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем, — сказал функционер “Р-Спорту”. — Что касается доклада, мы неоднократно говорили, что он содержит определенные спорные позиции и положения. Безоговорочно никто этот доклад принимать не собирается».

Такого подхода придерживаются и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, государство не согласно с рядом моментов, озвученных в докладе.

Пробу ставить негде

Волна дисквалификаций российских спортсменов по поводу допинга за последний год не только не стихла, а, кажется, лишь увеличилась. Компетентные органы штампуют наказания едва ли не каждую неделю, однако сухие сводки об отстранении очередных атлетов уже не вызывают в обществе такого интереса, как перед ОИ-2016.

Заметно понизился статус пойманных: в основном это юные и/или безвестные спортсмены регионального уровня. Самой знаменитой из получивших санкции в последнее время стала двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2005, 2009) в тройной прыжке Анна Пятых.

Россиянка была признана виновной в нарушении двух статей регламента Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) в 2007 и 2013 годах и получила дисквалификацию на четыре года.

В этот понедельник Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и экс-старшего тренер сборной Алексей Мельникова на пожизненный «бан», вынесенный в их отношении в январе прошлого года. Первый был признан виновным в участии в коррупционных схемах, а второго подозревали в манипуляциях с допингом.

Балахничев не согласился с вердиктом и назвал его «несправедливым и абсолютно незаконным».

Весьма любопытна судьба бегуньи на средние дистанции Юлии Степановой, на чьих свидетельствах была сначала подготовлена серия фильмов немецкого журналиста Хайо Зеппельта, а затем и обвинения в адрес России. Несмотря на серьезную поддержку, в том числе и финансовую, спортсменка не смогла толком перезапустить карьеру после собственной дисквалификации за допинг.

В феврале Степанова не прошла квалификацию на зимнем чемпионате Европы в Белграде, а в текущем августе ее фамилии не оказалось среди участников лондонского ЧМ.

Как не без ехидства заметили в руководстве ВФЛА, по всей видимости, ей не удалось выполнить необходимый норматив.

Нейтральная сборная

В ВФЛА не ожидают скорого решения вопроса по возвращению в лоно ИААФ, однако международная федерация уже подает российским коллегам четкие сигналы об изменении обстановки. Важным шагом на пути к примирению явился допуск 19 российских атлетов к ЧМ-2017. И пусть формально они выступали под нейтральным флагом, результат получился очень неплохим: девятое место в медальном зачете с одной золотой и пятью серебряными наградами. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и другие заставили мир сожалеть о своем отсутствии в Рио.

А единственная представительница России на Играх Дарья Клишина добилась теперь лучшего показателя в карьере — серебро в прыжках в длину.

Год назад посетители олимпийского бассейна старательно освистывали Юлию Ефимову. Российскую пловчиху называли главной обманщицей состязаний, поскольку, отбыв дисквалификацию за стероидный гормон, она затем вышла сухой из воды после истории с мельдонием. Очень жестко высказывались о брассистке соперницы, не желая принимать позицию WADA, которое постановило, что Ефимова могла окончить принимать запрещенное средство до его попадания в «черный список», то есть до 1 января 2016 года.

В Бразилии Ефимова выловила два серебра, в Будапеште-2017 — две медали такого же достоинства (на дистанции 50 м и в комбинированной эстафете 4×100 м) плюс золото на «двухсотметровке».

Зв прошедший год российским пловцам удалось совершить умопомрачительный скачок вперед по качеству и результатам. Турнир по плаванию в Рио принес им два ефимовских серебра, две бронзы (Евгения Рылова и Антона Чупкова) и 16-ю строчку в профильной классификации.

Этим летом россияне выиграли три золота, три серебра и четыре бронзы, поделив третье место в зачете с Китаем и наконец-то вернувшись в элиту мирового плавания.

Штангисты, как и легкоатлеты пропустившие Олимпиаду в полном составе, по-прежнему поражены в правах и далеки от полной амнистии.

Потускневшие звезды

В сезоне-2017 состоялись крупные международные соревнования (ЧМ или приближенные к ним по статусу и форматы) в 13 олимпийских видах спорта (уже разыграны медали в 141-й дисциплине из 339). Как следует из подсчетов агентства «Весь спорт»,

после выявления сильнейших в легкой атлетике, плавании, велотреке, фехтовании и других видах программы Россия занимает вторую позицию в виртуальной медальной таблице после США (13−10−12 против 30−27−17).

Китайцы сейчас — третьи (12−13−12), британцы лишь пятые (7−7−5). Между ними вклинились французы.

Сразу несколько главных звезд олимпийской сборной в этом году отошли на второй план либо вовсе пропали с небосвода. Пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная победительница ЧМ Наталья Ищенко весной официально завершила карьеру и заняла пост заместителя председателя правительства Калининградской области.

Лучшая спортивная гимнастка страны, чемпион и двукратный призер Рио Алия Мустафина взяла двухлетнюю паузу в карьере.

Дважды золотой медалист Рио по фехтованию на саблях Яна Егорян очевидно не занесет себе в актив ЧМ-2017. В Тбилиси россиянка выбыли уже на ранних стадиях личного турнира, и осталась без награды в командном.

Как намекнул главный тренер команды Ильгар Мамедов, к неудачам спортсменки привел ее образ жизни: Егорян постоянно отсутствует на базе, приезжая только на тренировки.

Она также известна обыкновением выкладывать в социальных сетях собственные фотографии, в том числе, весьма пикантного содержания.

Из наших чемпионов Игр едва ли не только дуэт теннисисток Елена Веснина / Екатерина Макарова доказывают свой класс и сегодня. В июле россиянки впервые выиграли Уимблдон в паре, и готовятся к новым свершениям.