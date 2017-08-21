Сборная России завоевала два золота во второй день Универсиады

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Золото завоевала женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой, Дарьи Елизаровой и Евгении Шелгуновой, победившая в командном первенстве. Также золото выиграл шпажист Сергей Бида, победив в личном турнире фехтовальщиков.

Яна Алборова и Аделя Абдрахманова выиграли серебро и бронзу в личном первенстве рапиристок. Андрей Жилкин завоевал серебряную медаль в плавании на 50 метров баттерфляем. Евгений Кузнецов выиграл бронзовую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина. Еще одна бронза в активе Юлии Тимошининой и Юлии Тихомировой, занявших третье место в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Три медали в копилку сборной во второй день принесли дзюдоисты. Аслан Лаппинагов (до 81 кг) и Станислав Ретинский (до 90 кг) стали серебряными призерами. Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Всего российские спортсмены завоевали 17 медалей: три золотые, пять серебряных и девять бронзовых. В неофициальном общекомандном зачете россияне занимают пятое место. На первой строчке идет сборная Южной Кореи, завоевавшая 10 золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград. Второе место занимает сборная КНДР (5−3−1), третье — хозяева турнира сборная Тайваня (4−7−2).

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 — спортсмены. Соревнования завершатся 30 августа.