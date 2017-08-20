Сборная России завоевала 7 наград в первый день на Универсиаде

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Первое золото Универсиады принесли России Роман Измайлов и Никита Шлейхер, победившие в синхронных прыжках в воду с вышки.

Женская команда России по плаванию (Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова и Арина Опенышева) заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Бронзовые награды завоевали дзюдоисты Александра Бабинцева, Нияз Билалов и Антон Брачев, мужская сборная по спортивной гимнастике (Даниил Казачков, Илья Кибартас, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов) в командном многоборье, а также российские пловцы (Михаил Вековищев, Андрей Арбузов, Сергей Фесиков и Никита Королев) в эстафете 4×100 м вольным стилем.

В медальном зачете лидирует команда Северной Кореи (3 золота, 2 серебра), вторыми идут японцы (3 золота, 1 серебро, 1 бронза), третьими — южнокорейские спортсмены (2−2−2). Россияне — на 5-м месте.

Также в воскресенье российские ватерполистки обыграли канадок (17:11), бейсболисты проиграли японцам (0:19), мужская сборная по водному поло разошлась миром с командой США (11:11), волейболисты одержали победу над командой Гонконга (3−0), а женская сборная РФ по футболу обыграла команду ЮАР (1:0).