Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе объявлена открытой

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В настоящее время в Тайбэе проходит церемония открытия Универсиады-2017.

Сборная России отправилась в Тайбэй в составе 517 человек, 348 из них — спортсмены. Россияне будут представлены во всех видах соревнований, кроме бильярдного спорта и легкой атлетики.

Игры продлятся до 30 августа — в этот день состоится церемония закрытия Универсиады.