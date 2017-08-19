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19 августа 2017, 18:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе объявлена открытой

МОСКВА, 19 авг — Р-Спорт. Двадцать девятая всемирная летняя Универсиада 2017 года в Тайбэе официально объявлена открытой.

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В настоящее время в Тайбэе проходит церемония открытия Универсиады-2017.

Сборная России отправилась в Тайбэй в составе 517 человек, 348 из них — спортсмены. Россияне будут представлены во всех видах соревнований, кроме бильярдного спорта и легкой атлетики.

Игры продлятся до 30 августа — в этот день состоится церемония закрытия Универсиады.
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Новости Олимпийских игр

Олимпийский чемпион Захаров будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады-2017

Олимпийский чемпион Захаров будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады-2017

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров пронесет флаг России на церемонии открытия Универсиады в Тайбэе, которая состоится в субботу. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
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