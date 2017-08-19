Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе объявлена открытой
МОСКВА, 19 авг —
Р-Спорт. Двадцать девятая всемирная летняя Универсиада 2017 года в Тайбэе официально объявлена открытой.
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В настоящее время в Тайбэе проходит церемония открытия Универсиады-2017.
Сборная России отправилась в Тайбэй в составе 517 человек, 348 из них — спортсмены. Россияне будут представлены во всех видах соревнований, кроме бильярдного спорта и легкой атлетики.
Игры продлятся до 30 августа — в этот день состоится церемония закрытия Универсиады.
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