Олимпийский чемпион Захаров будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады-2017
МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров пронесет флаг России на церемонии открытия Универсиады в Тайбэе, которая состоится в субботу. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
«Илья Захаров будет знаменосцем, — сказал он. — Для него это третья Универсиада, титулованный спортсмен, чемпион мира и Европы».
Захаров является чемпионом и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, а также чемпионом мира 2017 года в синхронных прыжках в паре с Евгением Кузнецовым. Захаров завоевал золото Универсиады 2013 года, а также становился серебряным и бронзовым призером турнира в 2011 году.
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