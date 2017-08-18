Олимпийский чемпион Захаров будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады-2017

«Илья Захаров будет знаменосцем, — сказал он. — Для него это третья Универсиада, титулованный спортсмен, чемпион мира и Европы».

Захаров является чемпионом и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, а также чемпионом мира 2017 года в синхронных прыжках в паре с Евгением Кузнецовым. Захаров завоевал золото Универсиады 2013 года, а также становился серебряным и бронзовым призером турнира в 2011 году.