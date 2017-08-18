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18 августа 2017, 18:57 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИ

ТАСС, 18 августа. Ряд российских сборных планируют провести в Южной Корее заключительный этап подготовки к зимним Олимпийским играм 2018. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства.

В пятницу в министерстве спорта России состоялась встреча Колобкова и посла Республики Корея в России Пак Ро Бёка. Увеличить
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В пятницу в министерстве спорта России состоялась встреча Колобкова и посла Республики Корея в России Пак Ро Бёка. Основной темой беседы стало обсуждение зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В беседе также принимали участие полномочный министр, директор Культурного центра посольства Республики Корея в РФ Ким Иль Хван, заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов и другие ответственные лица.

Колобков отметил, что в 2016 и 2017 годах российские спортивные команды приняли участие в 14 из 17 тестовых мероприятий на объектах Игр-2018. «Наши спортсмены и тренеры высоко оценили спортивную инфраструктуру Пхенчхана и организацию корейской стороной соревнований. Ряд российских сборных планируют провести заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Южной Корее», — сказал он.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, касающиеся проведения спортивного фестиваля Республики Корея в России. Планируется, что это мероприятие пройдет на площадках Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма осенью 2017 года.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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