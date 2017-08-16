Универсиаду-2017 в Алматы признали лучшей в истории зимних студенческих игр

На заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) был представлен итоговый отчет экспертного совета, который оценивал качество подготовки и проведения студенческих игр, прошедших в Алматы. Перед членами исполкома выступил руководитель экспертного совета Милан Августин. Советом были выделены уникальные достижения Универсиады-2017 в Алматы.

«Так, никогда еще в истории Универсиад студенческие игры не вызывали такого интереса у зрителей. Особо был отмечен тот факт, что почти все билеты на соревнования были проданы. Уникальной была признана идея и реализация эстафеты огня Универсиады. Руководствуясь опытом проведения зимней Универсиады в Алматы, теперь FISU рекомендует всем организаторам студенческих игр объявлять школьные и студенческие каникулы в период проведения Универсиад. Итоговый вывод экспертного совета: 28-я зимняя Универсиада в Алматы — лучшая в истории зимних Универсиад», — говорится в распространенном сообщении.

«Опыт прошедших игр в Алматы бесценен, FISU и впредь намерена продолжать всестороннее сотрудничество с Республикой Казахстан по всем возможным направлениям», — заявил президент FISU Олег Матыцин.

С 19 августа 2017 года в Тайбэе стартует 29-я летняя Универсиада. Казахстанские спортсмены будут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, боксу, борьбе и другим видам спорта.