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https://sport.mail.ru/news/olympics/30700550/
16 августа 2017, 13:43 | Олимпизм | Sports.kz

Зимнюю Универсиаду в Алматы признали лучшей в истории

С 19 августа 2017 года в Тайбэе стартует 29-я Летняя универсиада. Традиционно во Всемирных студенческих играх принимает участие команда Республики Казахстан. Наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, боксу, борьбе и по другим видам спорта.

С 19 августа 2017 года в <span class=error>Тайбэе</span> стартует 29-я Летняя универсиада. Традиционно во Всемирных студенческих играх принимает участие команда Республики Казахстан. Наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике плаванию боксу борьбе и по другим видам спорта. Увеличить
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В преддверии спортивных стартов состоялось заседание исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ). Ключевым событием сессии был итоговый отчет экспертного совета, который оценивал качество подготовки и проведения студенческих игр, прошедших в Алматы.

Перед членами исполкома, представляющих 170 стран мира выступил руководитель экспертного совета Милан Августин. Советом были выделены уникальные достижения Универсиады-2017 в городе Алматы. Так, никогда еще в истории Универсиад студенческие игры не вызывали такого интереса у зрителей. Особо был отмечен тот факт, что почти все билеты на соревнования были проданы. Уникальной была признана идея и реализация эстафеты Огня Универсиады. Руководствуясь опытом проведения зимней Универсиады в Алматы, теперь ФИСУ рекомендует всем организаторам студенческих игр объявлять школьные и студенческие каникулы в период проведения универсиад. Итоговый вывод экспертного совета: 28-я зимняя Универсиада в Алматы — лучшая в истории Зимних Универсиад.

Как заявил Президент ФИСУ Олег Матыцин: «Опыт прошедших Игр в Алматы бесценен, ФИСУ и впредь намерено продолжать всестороннее сотрудничество с Республикой Казахстан по всем возможным направлениям».

Руководитель дирекции 28-й зимней Универсиады Наиль Нуров передал президенту ФИСУ Олегу Матыцину памятный сертификат о завершении игр.

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