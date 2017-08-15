Канадский бобслеист: Россию надо отстранить на несколько олимпийских циклов

«Я так зол на российских спортсменов, употребляющих допинг, что меня тошнит и не могу спать. Канадские спортсмены не обсуждают документальных фильм «Икар», потому что просто не могут подобрать цензурных слов, настолько эта ситуация злит.

Доказана, что в России существует государственная система допинга, но МОК до сих пор ничего не предпринял. Я считаю, что эту страну нужно отстранить от всех международных соревнований хотя бы на несколько олимпийских циклов, но МОК бездействует, — приводит слова Лумсдена CBC.