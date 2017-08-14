РУСАДА проэкзаменует всех спортсменов страны

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Аналогичную образовательную платформу уже используют национальные олимпийские комитеты и антидопинговые агентства в Австрии, Андорре, Германии, Испании, Лихтенштейне, Люксембурге, Словакии, Турции и Франции, а также международные федерации FIA (Международная федерация автоспорта) и IIHF (Международная федерация хоккея).

О новом способе проверки антидопинговых знаний спортсменов и спортивных врачей «Известиям» рассказала начальник отдела образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

— Для того, чтобы пройти курс, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение на электронную почту, — сообщила Маргарита Пахноцкая. — Предлагается два вида курсов: антидопинговый и медицинский. У пользователя есть возможность пройти оба, однако для спортсменов обязательным является прохождение антидопингового курса. По окончании обучения необходимо ответить на вопросы итогового теста, после успешного прохождения которого выдается электронный сертификат на русском и английском языках. Копия сертификата будет направлена в национальную спортивную федерацию и в РУСАДА.

Полезность подобного тестирования отметил и врач сборной России по художественной гимнастике Андрей Абрамов.

— Исходя из собственного опыта, могу сказать, что РУСАДА занимается обучением на высоком уровне, — рассказал он «Известиям». — Прохождение программы «Антидопинг» существует не для галочки в связи с последними событиями и пристальным вниманием общественности к деятельности WADA, а для получения необходимых знаний. Причем это важно не только для медицинских работников, тренеров, массажистов и физиотерапевтов, но и для самих спортсменов. Эти курсы предоставляют самую нужную информацию, изложенную интерактивно, подробно и — самое важное — доступным языком. Не обязательно иметь высшее медицинское или даже физкультурное образование, чтобы разобраться в вопросе. Могу сказать как человек, который прошел это обучение: я получаю положительные отзывы от допинг-офицеров антидопинговых организаций в других странах. Когда мы сдаем допинг-пробы на международных стартах, они говорят, что заметили большой прогресс в знаниях российских врачей, тренеров и спортсменов.

При этом Маргарита Пахноцкая отметила, что прохождение программы является обязательным — многие международные федерации уже перестали допускать спортсменов к соревнованиям при отсутствии сертификата.

— Эта программа важна для развития антидопинговой культуры и образовательной антидопинговой системы в России, — продолжила Маргарита Пахноцкая. — РУСАДА как сторона, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс, должна содействовать, развивать и внедрять антидопинговые образовательные программы. В соответствии с Кодексом спортсмен и его персонал обязаны знать и соблюдать все утвержденные положения и антидопинговые правила. Поэтому такое онлайн-тестирование необходимо для обеспечения в стране грамотности в этой области.

На сегодняшний день тестирование прошли уже более двух тысяч человек: 1195 спортсменов, 655 тренеров, 159 спортивных врачей и 357 других пользователей (включая родителей спортсменов, фармацевтов, спортивных чиновников и др.).

Активнее всего курс проходят в Астрахани (293 человека), Москве (291), Ульяновске (220), Сыктывкаре (153) и Саранске (134). Если посмотреть статистику по видам спорта, уверенно лидирует Всероссийская федерация плавания (471 человек). В топ-5 спортивных федераций также попали Союз биатлонистов России (174), Всероссийская федерация художественной гимнастики (158), Всероссийская федерация легкой атлетики (123) и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (88).