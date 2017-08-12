Презентация культуры стран СНГ открыла Фестиваль национальных видов спорта в Ульяновске

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что фестиваль стал уникальным событием международного уровня. «Фестиваль — уникальное, долгожданное, спортивное и культурное событие, которое впервые проводится на международном уровне. Уверен, что соревнования вдохновят не одно поколение граждан», — сказал Морозов на церемонии открытия.

Министр спорта России Павел Колобков зачитал на церемонии открытия поздравление участникам от президента России Владимира Путина. Артисты представили колорит своего государства национальными костюмами, песнями и танцами. Продюсером торжественной церемонии стал российский фигурист Илья Авербух. Вечером программу открытия полностью повторят для тех зрителей, которые не смогли попасть на мероприятие днем.

Мероприятия фестиваля, который продлится по 16 августа, начались утром с праздничного парада, посвященного Дню физкультурника в России. В субботу в Ульяновске также открылась экспозиция Государственного музея спорта России «Игровые традиции народов — культурная основа российского спорта».

В программе фестиваля запланированы мероприятия комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. В их числе семинар на тему «Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных организаций и их специалистов: проблемы и пути решения» и круглый стол «Традиционные ценности спорта в XXI веке: как сохранить и приумножить спортивно-историческое наследие».