Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30663984/
12 августа 2017, 14:22 | Олимпизм | ТАСС

Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, проходит в «Лужниках»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника и Дню строителя, проходит в московских «Лужниках». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя будет проведено более 50 городских и окружных <nobr>спортивно-массовых</nobr> мероприятий. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В торжественной церемонии открытия, проходившей в «Северном спортивном ядре», принял участие заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, который отметил, что участники соревнований станут победителями независимо от достигнутых результатов. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел на этот праздник. Неважно, в каких соревнованиях вы принимаете участие, неважно, какое место вы займете. Намного важнее, что вы одержали победу над собой, вы пришли сегодня заниматься спортом, заниматься здоровьем. Главная победа уже достигнута», — заявил он.

В рамках спортивного праздника запланировано выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартсу, шахматам, теннису, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, настольному теннису и другим видам спорта.

Также проходят финальные соревнования Спартакиады трудящихся города Москвы по игровым и индивидуальным видам спорта. В них примут участие команды физкультурников и спортсменов коллективов физической культуры, строителей, спортивных клубов предприятий, учреждений и организаций города. Спортивные мероприятия в столице будут также посвящены отмечаемому в эти выходные Дню строителя.

Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя будет проведено более 50 городских и окружных спортивно-массовых мероприятий, включая мероприятия в парках и на спортивных площадках.

День физкультурника отмечался в СССР с 1939 года, с 1980 года праздник приходится на вторую субботу августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Путин: Развитие спорта является одним из важнейших приоритетов госполитики

Путин: Развитие спорта является одним из важнейших приоритетов госполитики

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, отметив важность развития спорта для страны. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Еще 7 новостей  Все новости

Тренер: отсутствие личного врача на ЧМ могло стать причиной травмы десятиборца Шкуренева

Рамиль Гулиев: верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд

Серебряный призер ОИ Коблова вошла в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ

В "Лужниках" проходит праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника