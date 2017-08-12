Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, проходит в «Лужниках»
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/.
Физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника и Дню строителя, проходит в московских «Лужниках». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
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В торжественной церемонии открытия, проходившей в «Северном спортивном ядре», принял участие заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, который отметил, что участники соревнований станут победителями независимо от достигнутых результатов. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел на этот праздник. Неважно, в каких соревнованиях вы принимаете участие, неважно, какое место вы займете. Намного важнее, что вы одержали победу над собой, вы пришли сегодня заниматься спортом, заниматься здоровьем. Главная победа уже достигнута», — заявил он.
В рамках спортивного праздника запланировано выполнение нормативов Всероссийского
Также проходят финальные соревнования Спартакиады трудящихся города Москвы по игровым и индивидуальным видам спорта. В них примут участие команды физкультурников и спортсменов коллективов физической культуры, строителей, спортивных клубов предприятий, учреждений и организаций города. Спортивные мероприятия в столице будут также посвящены отмечаемому в эти выходные Дню строителя.
Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя будет проведено более 50 городских и окружных
День физкультурника отмечался в СССР с 1939 года, с 1980 года праздник приходится на вторую субботу августа.
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