Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, проходит в «Лужниках»

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В торжественной церемонии открытия, проходившей в «Северном спортивном ядре», принял участие заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, который отметил, что участники соревнований станут победителями независимо от достигнутых результатов. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел на этот праздник. Неважно, в каких соревнованиях вы принимаете участие, неважно, какое место вы займете. Намного важнее, что вы одержали победу над собой, вы пришли сегодня заниматься спортом, заниматься здоровьем. Главная победа уже достигнута», — заявил он.

В рамках спортивного праздника запланировано выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартсу, шахматам, теннису, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, настольному теннису и другим видам спорта.

Также проходят финальные соревнования Спартакиады трудящихся города Москвы по игровым и индивидуальным видам спорта. В них примут участие команды физкультурников и спортсменов коллективов физической культуры, строителей, спортивных клубов предприятий, учреждений и организаций города. Спортивные мероприятия в столице будут также посвящены отмечаемому в эти выходные Дню строителя.

Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя будет проведено более 50 городских и окружных спортивно-массовых мероприятий, включая мероприятия в парках и на спортивных площадках.

День физкультурника отмечался в СССР с 1939 года, с 1980 года праздник приходится на вторую субботу августа.