Путин: Развитие спорта является одним из важнейших приоритетов госполитики

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«Развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга», — отмечается в поздравлении.

Президент также подчеркнул, что активная работа по созданию и совершенствованию в России современной доступной спортивной инфраструктуры будет продолжаться.