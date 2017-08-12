Они обвиняют Россию

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Два резонансных случая неуважительного отношения к России были зафиксированы в мировом спорте в последнее время. Настоящий скандал вспыхнул на церемонии награждения победителя и призеров состязаний по дзюдо на Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе. Американский спортсмен Тайлер Милтон, завоевавший бронзу в весовой категории свыше 100 кг, наотрез отказался подниматься на один пьедестал с чемпионом из России Филиппом Ивановым.

Как написал наш соотечественник в своем инстаграме, соперник пошел на демарш «из политических соображений». Впрочем, сам Иванов не смутился такому поступку, подчеркнув, что «каждый рожден в свободном выборе».

Почти одновременно знаменитый в прошлом советский футболист и украинский тренер Йожеф Сабо отклонил приглашение из Москвы об участии в торжественных мероприятиях в честь 45-летия первого в истории страны выхода отечественного клуба в финал еврокубка. В сезоне-1971/72 столичное «Динамо» под руководством Константина Бескова добралось до решающего матча Кубка обладателей кубков УЕФА, а Сабо был капитаном этой команды. И пусть бело-голубые все же уступили на «Камп Ноу» шотландскому «Рейнджерс» (2:3), они заложили почин, поддержанный позднее тбилисскими и киевскими (дважды) динамовцами.

По мнению 77-летнего Сабо, Украина сейчас находится в стадии войны с Россией, а потому он не посчитал целесообразным для себя приезд в соседнее государство.

«Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: «Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!». Я им: «Нет, ребята. Спасибо», — и не поехал, — приводит слова Сабо издание «Украинская правда».

Ранее он активно агитировал украинских игроков отказываться от выступлений за российские клубы. В СМИ даже произошла полемика между Сабо и нападающим Евгением Селезневым, который выступал в России за краснодарскую «Кубань».

Недружественные проявления по отношению к России и ее спортсменам давно не редкость. Прошлой зимой особенно усердствовал француз.

Мартен Фуркад.

Лучший биатлонист планеты взъелся на своего российского коллегу Александра Логинова, устроив ему настоящую травлю. Фуркада всегда возмущало допинговое прошлое собрата по оружию: в 2015—2016 годах Логинов отбывал дисквалификацию за употребление рекомбинантного эритропоэтина.

31 января многократный обладатель Кубка мира решил немного подпортить 25-летие своему оппоненту, оставив следующий комментарий к посту в инстаграме, где россиянина поздравляли с днем рождения:

«Главный трофей Логинова — два года за допинг», — написал Фуркад, но вскоре удалил запись из-за критики болельщиков.

Неприятнейший эпизод имел место во время смешанной эстафеты на одном из этапов КМ. Сначала Фуркад намеренно сбил Логинова с ног при передаче этапа, а уже на церемонии награждения, когда пострадавший и его партнер по сборной Антон Шипулин отказались его приветствовать, язвительно поаплодировал им и быстренько покинул пьедестал.

Вольфганг Пихлер.

Но главный биатлонный критик (если не сказать противник) России и ее спорта — вовсе не Фуркад, а немецкий тренер Вольфганг Пихлер. Этот 62-летний специалист имеет неудачный опыт работы с нашей женской командой, что привело лишь к перманентным провалам, антирекордам результативности и последующему бесславному изгнанию. Окончание романа с Россией, естественно, не добавило Пихлеру симпатий к стране, к которой он и до того «не ровно дышал».

Немец является убежденным сторонником отстранения российской делегации от Олимпиады-2018 в Пхенчхане и приветствовал лишение Тюмени права провести чемпионат мира-2021. Он часто радует западную прессу громкими откровениями о состоянии дел с допингом (и не только) в нашей стране.

«Я могу точно сказать, что всегда работал с чистыми спортсменами. Но то, что в России делают за кулисами…

Это все идет от российской верхушки. Это работа КГБ и правительства. Это как криминальный роман про Джеймса Бонда. Я уверен в этом.

Когда я был в России, то думал, что нахожусь в каком-то фильме про КГБ, — жаловался Пихлер изданию SVT.

Лаша Шавдатуашвили.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по дзюдо добился лишь бронзы на Играх в Рио-2016, но заставил говорить о себе весь мир. Состязания в категории до 73 кг пришлись на 8 августа — восьмую годовщину российско-грузинского вооруженного конфликта, а биться в четвертьфинале Шавдатуашвили довелось с нашим Денисом Ярцевым.

После победы в схватке грузин указал на флаг своей страны, а затем ткнул пальцем в поверженного соперника, лежавшего на татами.

«Я не мог проиграть именно 8 августа — в этот день в Грузии отмечают День погибших героев. У меня не было права выйти и не сделать все для победы.

Моя родина крепкая, мы не слабые, — заявил Шавдатуашвили.

Лилли Кинг.

С некоторых пор в мировом плавании сформировалась коалиция против лучшей российской пловчихи Юлии Ефимовой. Многие звезды, среди которых обозначился даже легендарный Майкл Фелпс, возмущались возвращением спортсменки в бассейн после сразу двух допинговых историй. И пусть во втором случае Ефимова была полностью оправдана по делу об употреблении мельдония, в глазах зарубежных соперниц реабилитацию она не заслужила.

Главным антагонистом выступает 20-летняя двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг. Она «прессовала» россиянку еще в Рио, отвешивая в ее адрес жесткие комментарии, на что Ефимова предпочитала не реагировать. Давление продолжилось и на недавнем ЧМ в Будапеште.

«Мы действительно не нравимся друг другу, между нами есть напряжение», — призналась Кинг журналистам.

Мартинс Дукурс.

Двукратный серебряный призер ОИ и пятикратный чемпион мира в конце прошлого года возглавил кампанию по бойкоту ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи, а после постановления международной федерации о переносе турнира в Кенигзее горячо приветствовал это решение.

«Это лучшее, самое справедливое решение, — радовался Дукурс-младший в интервью Delfi.lv. — Мы хорошо себе представляли, что являемся далеко не единственными из нашего сообщества, кто был возмущен всей сложившейся ситуацией. Можно уже говорить о том, что решение было политизированным, но мы не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь туда».

Главный тренер сборной Латвии, отец чемпиона Дайнис Дукурс, прежде изготовлявший скелетоны и для российских спортсменов, тогда же объявил, что никогда больше не поедет в Сочи.

«Мы горды. Стали теми, кто все это привел в движение, — говорил Дукурс-старший. -Также рады за тех, кто нас поддерживал и был вместе с нами, хотя их и не было особенно много.

С горы покатился маленький ком снега, а теперь он возрос до больших размеров. Есть ощущение, что сделали что-то хорошее. Не хотим возвращаться в Сочи, и туда больше никогда не вернемся. Россия переступила через все грани.

Феликс Нойройтер.

Один из лучших горнолыжников Германии запомнился тем, что критиковал Россию не из-за допинга или внешней политики, а по причине якобы несоблюдения прав человека в стране. С таким заявлением многократный призер ЧМ в слаломе выступил перед ОИ в Сочи-2014.

«Этот момент очень важен и затрагивает меня, — пояснял Нойройтер. — Нельзя, чтобы спортсмены отгородились от данной проблемы, хотя и говорят, что мы должны оставаться вне политики».