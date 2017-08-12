Мутко поздравил россиян с Днем физкультурника

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«День физкультурника — это не только праздник профессиональных спортсменов, но и всех любителей спорта, физической культуры, тех, кто следит за собой, кто хочет, чтобы его тело было красивым; от физкультуры меняется и настроение. С самого детства мы прививаем любовь к физкультуре — в детском саду, школе, университете. Всех поздравляю», — сказал Мутко.

День физкультурника празднуется с 1939 года.