Правительство утвердило создание национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ
ТАСС, 12 августа. Правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.
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«Подписанным постановлением устав МГУ (утвержден постановлением правительства от 28 марта 2008 года № 223) дополнен положениями о новом структурном подразделении — национальной антидопинговой лаборатории. Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для
Ранее в рамках комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте правительство постановило до 1 ноября создать национальную антидопинговую лабораторию на базе МГУ.
Всемирное антидопинговое агентство в апреле 2016 года аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
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