Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30662032/
12 августа 2017, 8:56 | Олимпизм | ТАСС

Правительство утвердило создание национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ

ТАСС, 12 августа. Правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

<em>ТАСС 12 августа. </em>Правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте <span class=error>кабмина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Подписанным постановлением устав МГУ (утвержден постановлением правительства от 28 марта 2008 года № 223) дополнен положениями о новом структурном подразделении — национальной антидопинговой лаборатории. Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним», — говорится в справке к документу.

Ранее в рамках комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте правительство постановило до 1 ноября создать национальную антидопинговую лабораторию на базе МГУ.

Всемирное антидопинговое агентство в апреле 2016 года аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия международному стандарту и связанным с ним техническим документам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости

Геркус: "Локомотив" рассматривал возможность приобретения Дзюбы

Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длину

Россиянин Пронкин завоевал серебро ЧМ в Лондоне в метании молота

Морозов победил на дистанциях 100 м комплексом и 50 м кролем на этапе КМ в Эйндховене