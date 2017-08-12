Правительство утвердило создание национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ

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«Подписанным постановлением устав МГУ (утвержден постановлением правительства от 28 марта 2008 года № 223) дополнен положениями о новом структурном подразделении — национальной антидопинговой лаборатории. Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним», — говорится в справке к документу.

Ранее в рамках комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте правительство постановило до 1 ноября создать национальную антидопинговую лабораторию на базе МГУ.