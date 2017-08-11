Городской совет Лос-Анджелеса одобрил соглашение с МОК о проведении Игр-2028
НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Городской совет Лос-Анджелеса в пятницу единогласно одобрил соглашения, достигнутые властями города и Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в 2028 году. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, в соглашениях определяются общие финансовые обязанности Лос-Анджелеса по проведению Игр-2028.
Председатель городского совета
Голосование прошло менее чем через две недели после того, как городские власти
По данным газеты «Лос-Анджелес таймс», бюджет Олимпиады-2028 оценивается в $5,3 млрд и, по расчетам организаторов, 60% этих средств обеспечат спонсорские контакты и продажа билетов.
Вопрос о столицах Игр 2024 и 2028 годов будет решаться 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
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